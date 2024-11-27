Сборная мира в Корее: как прошел Nexon Icons Match

Дата публикации: 27-11-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает о матче легенд мирового футбола, который прошел в Сеуле 20 октября.

Переполненный Seoul World Cup Stadium в прайм-тайм: 62 000 футбольных болельщиков купили билет в машину времени, чтобы перенестись в 2000-е - прекрасную эпоху современного футбола. 6 обладателей «Золотого мяча», 18 победителей Лиги чемпионов и 7 футболистов, завоевавших «Золотую бутсу», на одном поле!

Сравнивать Icons Match с обычными поединками футбольных легенд не стоит. Организаторы провели игру в рамках концепции «Щит и меч», максимально угодив публике. Дополнительный антураж вокруг шоу-матча создавал именно формат, ведь это была битва защиты против нападения. Команду футболистов оборонительного плана возглавил Фабио Каннаваро, а коллективом атакующих футболистов руководил Тьерри Анри.

Настоящий праздник начался еще со встречи легенд в аэропорту. Болельщики в джерси Челси, Арсенала, Интера, Милана, официального партнера 1xBet ФК Барселона и Реала будто забыли о многолетней вражде и в едином потоке рвались навстречу футболистам, чтобы сделать селфи или получить автограф.

Первые признаки истинной борьбы проявились уже во время подготовки к матчу. Например, манчестерский десант побывал в культурных центрах Сеула. Эдвин Ван Дер Сар, Неманья Видич, Рио Фердинанд и Димитар Бербатов даже успели примерить традиционную корейскую одежду и потролить своими фотографиями Патриса Эвра в Инстаграме. Футболисты команды Меч были менее активны и отправились в ресторан. Золотое миланское трио Кака, Шевченко, Зеедорф, усиленное экс-форвардом Арсенала и Барселоны Анри, продегустировало корейскую кухню.

Ивент Nexon Icons Match проходил в 2 этапа. Сначала команды Щит и Меч сыграли 3 футбольных челленджа: 1 vs 1, Power showdown, Shooting showdown. В первых двух испытаниях была сильнее защита, а третий выиграла команда нападающих.

Украшением ивента стал полноценный матч 11 на 11. В нем было все: голы с центра поля, желтые карточки, финты и волшебные комбинации. К 55 минуте счет был 3:0 в пользу команды Щит. Казалось бы, можно заканчивать, но на 85 минуте произошло то, чего никто не мог ожидать.

Шевченко вышел 1 на 1 с голкипером, уложил его на газон, но не успел пробить по пустым воротам, так как Лин Мин-Хек свалил нападающего на газон. Судья моментально указал на точку и трибуны снова завелись, ведь на бровке появился Пак Чи Сон. Местная публика мечтала увидеть национального героя, но он должен был пропустить матч из-за проблем с коленом.

Однако на 1 удар у Пака хватило сил. Он пробил по центру в стиле Шевченко образца Стамбульского финала, но Лин Мин-Хек не Ежи Дудек. Голкипер оставлял ногу по центру, но не смог отразить удар. Мяч в сетке, а ликование зрителей напомнило атмосферу на чемпионате мира 2002 года, который проходил в Корее.

Матч закончился разгромной победой команды Щит (4:1). Но в таких играх счет не имеет никакого значения, главное - эмоции.

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