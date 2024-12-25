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«Барселона» близка к первому зимнему трансферу

Дата публикации: 25-12-2024

Джонатан Та может сменить «Байер» на «Барселону». «Diario Sport» утверждает, что стороны близки к закрытию сделки. Переход центрдефа в испанскую команду может состояться в январе.

За леверкузенцев Та выступает с июля 2015 года. «Байер» выкупил его у «Гамбурга» за 9,5 млн евро.

В текущем сезоне в активе 28-летнего немца 25 встреч с двумя забитыми мячами.

Срок действия договора Та с «фармацевтами» ограничен летом 2025 года. Рыночный ценник на защитника равняется 30 000 000 евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали, что немцем интересуется «Реал».

«Барселона», в минувшие выходные проигравшая «Атлетико», уступила «матрасникам» лидерство в таблице Ла Лиги. Каталонцы после 18 туров расположились на третьей строчке, пропустив вперед еще и «Реал».

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