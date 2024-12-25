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Микаутадзе уже этой зимой может покинуть чемпионат Франции

Дата публикации: 25-12-2024

Фабрицио Романо информирует, что «Галатасарай» рассчитывает подписать Жоржа Микаутадзе. Турки уже обратились с предложением к «Лиону», владеющему правами на грузинского форварда. Руководство «желто-красных» готово выделить на трансфер футболиста порядка 17 млн евро, дополнив эту сумму бонусными выплатами. В «Лионе» хотят получить за Микаутадзе больше, поскольку клуб оформил его переход минувшим летом.

Нападающий хорошо проявил себя на прошедшем Евро-2024. «Лион» выкупил его контракт у «Меца» за 18,5 млн евро.

В текущей кампании Микаутадзе принял участие в 15 матчах французской Лиги 1 (4 забитых мяча, 1 результативная передача).

Рыночный ценник на 24-летнего грузина составляет 18 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

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