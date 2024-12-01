Тикнизяном заинтересовался известный французский клуб

Дата публикации: 01-12-2024

Карьера Наира Тикнизяна может продолжиться во французской Лиге 1. «РБ Спорт» утверждает, что интерес к полузащитнику «Локомотива» проявляет «Ланс». В переходе футболиста есть личная заинтересованность со стороны президента клуба Жозефа Мари Угурляна. Сезоном ранее, как писали СМИ, бизнесмен ливанско-армянского происхождения хотел подписать Эдуарда Сперцяна, также выступающего за команду из РПЛ.



Трудовые отношения Тикнизяна с «железнодорожниками» действуют до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего хавбека 21 встреча в футболке московского клуба (2 забитых мяча, 3 ассиста).



Рыночный ценник на игрока сборной Армении равняется 6,5 млн евро («Transfermarkt»).



«Локомотив» выкупил права на Тикнизяна у ЦСКА в 2021 году за 5,5 млн евро.