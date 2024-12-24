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Зидан отклоняет предложения топ-клубов ради "Реала" и сборной Франции

Дата публикации: 24-12-2024

Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться к работе после долгого перерыва.

Однако он рассматривает лишь две команды, сообщает Marca.

По информации источника, к Зидану неоднократно проявляли интерес "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "ПСЖ" и "Бавария", но он  им отказывал.

Причиной такого решения стало то, что Зидан на клубном уровне не видит себя руководителем какой-либо другой команды, кроме "Реала". То же самое касается и сборных — тренер готов возглавить только сборную Франции.

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