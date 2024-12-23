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Боккетти может возглавить клуб Серии А

Дата публикации: 23-12-2024

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что экс-защитника «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти могут назначить наставником «Монцы». На эту тему уже высказался гендиректор итальянской команды.

«Может ли Боккетти получить назначение в «Монцу»? Не исключено», - цитирует Адриано Галлиани ресурс «Спорт-Экспресс».

К тренерской деятельности Боккетти приступил в 2021 году. При этом в 2022 году он провел 6 игр в качестве главного тренера «Вероны», после чего вернулся к должности ассистента. С июня прошлого года он находится без работы.

Ранее на сайте «брианцоли» появилась информация о завершении сотрудничества с Алессандро Нестой. Клуб под его руководством после 17 туров расположился на последней строчке в Серии А, имея в своем активе 10 очков.

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