«Монако» хочет сохранить Аклиуша

Дата публикации: 24-12-2024

«Монако» не планирует отпускать Магнеса Аклиуша в январе. Несмотря на интерес европейских грандов, вингер вряд ли покинет «монегасков», сообщает Фабрицио Романо.



Француз входит в число системообразующих футболистов «Монако», потому клуб рассчитывает сохранить его. Вместе с тем ближайшим летом «монегаски» могут с ним расстаться.



Аклиуш является воспитанником академии «Монако». За первую команду он дебютировал в 2022 году. В текущем сезоне в активе 22-летнего вингера 21 встреча во всех турнирах (4 забитых мяча, 5 голевых передач).



Трудовой договор Магнеса с «красно-белыми» истекает в 2028 году. Рыночная стоимость Аклиуша составляет 40 млн евро (данные ресурса Transfermarkt.de).