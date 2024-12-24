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«Монако» хочет сохранить Аклиуша

Дата публикации: 24-12-2024

«Монако» не планирует отпускать Магнеса Аклиуша в январе. Несмотря на интерес европейских грандов, вингер вряд ли покинет «монегасков», сообщает Фабрицио Романо.

Француз входит в число системообразующих футболистов «Монако», потому клуб рассчитывает сохранить его. Вместе с тем ближайшим летом «монегаски» могут с ним расстаться.

Аклиуш является воспитанником академии «Монако». За первую команду он дебютировал в 2022 году. В текущем сезоне в активе 22-летнего вингера 21 встреча во всех турнирах (4 забитых мяча, 5 голевых передач).

Трудовой договор Магнеса с «красно-белыми» истекает в 2028 году. Рыночная стоимость Аклиуша составляет 40 млн евро (данные ресурса Transfermarkt.de).

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