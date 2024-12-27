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«Барселона» получила запрет на регистрацию Ольмо в Ла Лиге до конца сезона

Дата публикации: 27-12-2024

«Барселоне» не удастся зарегистрировать Даниэля Ольмо на вторую часть текущего сезона Ла Лиги. «Mundo Deportivo» утверждает, что каталонцы получили запрет на регистрацию атакующего хавбека.

У «Барселоны» есть всего несколько дней, чтобы оспорить решение. Если до 31-го декабря запрет не будет снят, то во второй половине нынешнего сезона Ольмо уже не сыграет и получит статус свободного агента. Соответствующий пункт присутствует в соглашении с 26-летним футболистом.

В «Барселону» Дани перебрался летом 2024 года из «Лейпцига». При этом «сине-гранатовым» удалось оформить его регистрацию лишь до конца текущего года.

В 15 играх сезона 2024/2025 полузащитник отметился 6 забитыми мячами и 1 ассистом. Рыночный ценник на Ольмо составляет 60 млн евро (по версии «Трансфермаркт»).

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