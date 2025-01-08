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Раскрыты разные позиции «Ювентуса» и Влаховича по будущему

Дата публикации: 08-01-2025

В последнее время в трансферных слухах часто упоминается имя центрфорварда сборной Сербии Душана Влаховича, на клубном уровне защищающего цвета «Ювентуса». Основным претендентом на 24-летнего футболиста считается «Арсенал».

Однако, как пишет «La Gazzetta dello Sport», сам игрок не торопится покидать ряды «бьянконери». Дело в том, что по условиям соглашения заработная плата нападающего в следующем сезоне составит 12 млн евро, вместо прежних 10,5. Душан, чей контракт с клубом истекает летом 2026 года, хочет отработать его до конца и уйти свободным агентом.

Руководство туринцев данная ситуация категорически не устраивает. Итальянский гранд попытается продать серба по окончании нынешней кампании, чтобы вернуть хотя бы часть средств потраченных на его трансфер.

Напомним, в 2022 году переход Влаховича из «Фиорентины» в «Юве» обошелся «старой синьоре» в 83,5 млн евро. На сегодняшний день футболист стоит порядка 60 миллионов евро (согласно «Transfermarkt»).

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