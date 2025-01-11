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В «Локомотиве» опровергли информацию о планах по реконструкции стадиона

Дата публикации: 11-01-2025

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали слухи о планах московского клуба провести реконструкцию домашней арены.

«На данный момент «Локомотив» не рассматривает возможность реконструкции стадиона «РЖД Арена», - сообщили в стане «железнодорожников» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее в распоряжении Telegram-канала «Недвижимость инсайды» оказались рендеры проекта модернизации «РЖД Арены». Судя по изображениям, стадион в Черкизове должен был обзавестись новым фасадом, который бы защищал зрителей от ветра.

Напомним, домашний стадион «красно-зелёных» был открыт 5 июля 2002 года.

«Локо» ушел на зимнюю паузу в РПЛ пятым. В активе подопечных Михаила Галактионова 35 очков.

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