В «Локомотиве» опровергли информацию о планах по реконструкции стадиона

Дата публикации: 11-01-2025

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали слухи о планах московского клуба провести реконструкцию домашней арены.



«На данный момент «Локомотив» не рассматривает возможность реконструкции стадиона «РЖД Арена», - сообщили в стане «железнодорожников» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.



Ранее в распоряжении Telegram-канала «Недвижимость инсайды» оказались рендеры проекта модернизации «РЖД Арены». Судя по изображениям, стадион в Черкизове должен был обзавестись новым фасадом, который бы защищал зрителей от ветра.



Напомним, домашний стадион «красно-зелёных» был открыт 5 июля 2002 года.



«Локо» ушел на зимнюю паузу в РПЛ пятым. В активе подопечных Михаила Галактионова 35 очков.