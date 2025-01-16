«Манчестер Сити» готов заплатить 60-65 млн евро за защитника «Ювентуса»

Дата публикации: 16-01-2025

«Ман Сити» планирует подписать Андреа Камбьязо. За защитника «Ювентуса» англичане готовы выложить порядка 60-65 млн евро. Соответствующее предложение в адрес туринцев «горожане» уже начали готовить. Вместе с тем в «бьянконери» рассчитывают получить за своего игрока большую сумму. Информацией поделился Джанлука Ди Марцио.



Подчеркивается, что для самого Камбьязо «Сити» подготовил 5-летнее соглашение, включающее опцию пролонгации еще на 1 сезон.



Срок действия договора крайнего защитника с «Юве» ограничен июнем 2029 года. В сезоне 2024/2025 в активе Камбьязо 25 встреч в футболке туринцев (2 забитых мяча, 2 результативных паса).



Рыночный ценник на 24-летнего итальянца равняется 40 млн евро (Transfermarkt.de).