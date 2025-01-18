"Аталанта" — "Наполи". Прогноз на матч чемпионата Италии 18 января

Дата публикации: 18-01-2025

Если отталкиваться от яркости афиши, то главный поединок 21-го тура серии "А" — это, конечно, битва "Ювентуса" и "Милана". А если от турнирной важности, то субботняя встреча фаворитов (22:45).

"Наполи" неудержим! Команда Антонио Конте возглавляет таблицу с пятью победами подряд, включая и гостевые 3:0 над "Фиорентиной". Ее, как и следующую (над "Вероной"), гости добыли без Хвичи Кварацхелии, пропускавшего те матчи из-за травмы. А заодно приготовились играть без него: у грузина на мази контракт с "ПСЖ".

Что до "Аталанты", то она сама совсем недавно возглавляла таблицу. Но затем сбилась с победной тропы тремя ничьими. Справедливости ради надо сказать, что при этом ученики Джан Пьеро Гасперини разделили очки с мощными конкурентами — "Лацио" и "Ювентусом". И сейчас у команды из Бергамо 43 очка — на 4 меньше, чем у "Наполи".

Мы же предлагаем следующие варианты ставок. Во-первых, "Наполи" не проиграет— Х2 (кф. около 1,7). Во-вторых, пограничный тотал мячей "Наполи" больше 1 (кф. около 2).