«Боруссия» Дортмунд предлагает Рашфорду условия, схожие с арендой Санчо

Дата публикации: 19-01-2025

«Боруссия» из Дортмунда ведет переговоры с Маркусом Рашфордом. По данным Бена Джейкобса, немецкому клубу интересен вариант с арендой вингера «Манчестер Юнайтед».



«Боруссия» хочет подписать с Рашфордом соглашение на тех же условиях, что в прошлом сезоне были предложены Джейдону Санчо. Аренда последнего обошлась «шмелям» в 3,5 млн евро. При этом еще 4 миллиона евро дортмундцы могли потратить дополнительно.



О возможном уходе Рашфорда из лагеря «красных дьяволов» ранее сообщили ряд источников. Контракт форварда с «МЮ» действует до 2028 года.



В сезоне 2024/2025 крайний нападающий провел за 24 поединка, отметившись в них 7 забитыми мячами и 3 ассистами. Ориентировочный ценник на Рашфорда составляет 55 000 000 евро (Transfermarkt.de).