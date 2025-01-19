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«Боруссия» Дортмунд предлагает Рашфорду условия, схожие с арендой Санчо

Дата публикации: 19-01-2025

«Боруссия» из Дортмунда ведет переговоры с Маркусом Рашфордом. По данным Бена Джейкобса, немецкому клубу интересен вариант с арендой вингера «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» хочет подписать с Рашфордом соглашение на тех же условиях, что в прошлом сезоне были предложены Джейдону Санчо. Аренда последнего обошлась «шмелям» в 3,5 млн евро. При этом еще 4 миллиона евро дортмундцы могли потратить дополнительно.

О возможном уходе Рашфорда из лагеря «красных дьяволов» ранее сообщили ряд источников. Контракт форварда с «МЮ» действует до 2028 года.

В сезоне 2024/2025 крайний нападающий провел за 24 поединка, отметившись в них 7 забитыми мячами и 3 ассистами. Ориентировочный ценник на Рашфорда составляет 55 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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