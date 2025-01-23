Карлос покидает Астон Виллу и переходит в Фенербахче

Дата публикации: 23-01-2025

Турецкий клуб Фенербахче подписал контракт с центральным защитником Диего Карлосом из Астон Виллы за нераскрытую сумму.

Бразилец, который присоединился к Вилле из Севильи в 2022 году, подписал контракт на три с половиной года.

По информации источников, турецкий клуб заплатил 10 миллионов евро (8,45 миллиона фунтов стерлингов) за 31-летнего игрока.

Вилла заявила, что "желает Диего удачи в его новой профессиональной главе".

Карлос провел 58 матчей за Виллу и забил один гол. Он не принимал участия в последних пяти играх клуба.

Фенербахче, которым управляет Жозе Моуринью, занимает второе место в турецкой Суперлиге, отставая от лидера Галатасарая на шесть очков.