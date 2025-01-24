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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о вратаре команды Роберте Санчесе

Дата публикации: 24-01-2025

 

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о вратаре команды Роберте Санчесе после его ошибок в матче против «Вулверхэмптона» (3:1) в 22-м туре АПЛ.

«Роберт в порядке. Подобное может случиться с любым. Посмотрите, сколько неточных передач сделал Мойсес Кайседо? Или Николас Джексон, который не реализовал моменты? А сколько навесов не прошли у Нони Мадуэке? Да, Роберт ошибся четыре раза, но это нормально. Это часть нашей работы. Я полностью доверяю Роберту, и не вижу в его ошибках ничего страшного», – сказал Мареска.

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