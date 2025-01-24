18:31 ()
Свернуть список

«Вест Хэм» ведет переговоры о возможной аренде нападающего «РБ Лейпциг» Андре Силвы

Дата публикации: 24-01-2025

 

Ожидается, что сегодня, 24 января, пройдет последний раунд обсуждений по поводу полугодичной аренды португальца. Кроме «молотобойцев», на Силву также претендуют несколько клубов из Бундеслиги. Если сделка не состоится, в качестве запасного варианта для «Вест Хэма» рассматривается Брайан Бробби из «Аякса».

Андре Силва является игроком «Лейпцига» с июля 2021 года, когда он был приобретен у «Айнтрахта» за 23 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард играл в аренде в «Реал Сосьедаде», а в текущем сезоне провел 305 минут на поле в 15 матчах за немецкий клуб, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close