«Вест Хэм» ведет переговоры о возможной аренде нападающего «РБ Лейпциг» Андре Силвы

Дата публикации: 24-01-2025

Ожидается, что сегодня, 24 января, пройдет последний раунд обсуждений по поводу полугодичной аренды португальца. Кроме «молотобойцев», на Силву также претендуют несколько клубов из Бундеслиги. Если сделка не состоится, в качестве запасного варианта для «Вест Хэма» рассматривается Брайан Бробби из «Аякса».

Андре Силва является игроком «Лейпцига» с июля 2021 года, когда он был приобретен у «Айнтрахта» за 23 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард играл в аренде в «Реал Сосьедаде», а в текущем сезоне провел 305 минут на поле в 15 матчах за немецкий клуб, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.