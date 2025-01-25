Жозе Моуринью опасается раннего вылета «Фенербахче» из Лиги Европы и критикует VAR

Дата публикации: 25-01-2025

Жозе Моуринью признал, что его команда «Фенербахче» «в беде» в борьбе за выход в следующий раунд Лиги Европы после ничьей 0:0 с «Лионом» в четверг. Это оставляет турецкий клуб с 9 очками перед последним матчем группового этапа против «Мидтьюлланда» 30 января. Португальский тренер также раскритиковал работу арбитров.

После ничьей «Фенербахче» имеет 9 очков из 7 матчей, что заставляет Моуринью опасаться, что команде предстоит столкнуться с трудностями в борьбе за выход в следующий этап турнира. Встреча с «Лионом» привела к критике судейства со стороны Моуринью, который не остался доволен работой арбитра Симоне Соццы и его команды.

«На данный момент у нас проблемы с квалификацией», — признал Моуринью. «9 очков могут оказаться достаточно, а могут и нет. Все еще в наших руках, но сейчас в Европе нам тяжело, потому что у нас не хватает игроков».

Кроме того, помимо дисквалификации Софьяна Амрабата, у Моуринью есть проблемы с составом из-за травм, в том числе четыре травмированных защитника и вратарь Доминик Ливакович.

«Единственное, что я знаю — нам нужно поехать в Мидтьюлланд и бороться за результат, чтобы пройти дальше», — объяснил Моуринью. «Мы поедем с 11 игроками, не думаю, что у нас будет много замен. У нас нет правых и левых защитников, нет полузащитников, но мы будем бороться, и я надеюсь, что у нас получится».

«Мы не можем надеяться на комбинацию других результатов, нам нужно бороться за свой. И мы будем это делать. У нас много игроков под подозрением».

Несмотря на то, что «Фенербахче» — один из трех крупнейших клубов Турции, они не выигрывали чемпионат с 2014 года, и в клубе надеются на улучшение результатов после назначения Моуринью летом.

Команда занимает второе место в турецкой Суперлиге, отставая от чемпиона «Галатасарая», который, кстати, сейчас девятый в таблице Лиги Европы. Если «Фенербахче» пройдет в следующий раунд, то Моуринью сможет выставить более сильный состав, так как ряд игроков вернется после травм.

Кроме того, клуб усилился накануне зимнего трансферного окна, подписав Милана Шкриниара и Филипа Костича на правах аренды из «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса» соответственно. Также на постоянной основе был подписан Диего Карлос из «Астон Виллы».

«У нас есть одна команда сейчас, и будет другая, если мы пройдем. Представьте эту команду с Шкриниаром, Диего Карлосом, Костичем — это совершенно другая команда», — добавил Моуринью.

"Арбитр ошибся"

Моуринью также выразил недовольство судейством в матче с «Лионом», утверждая, что игрок «Лиона» Саэль Кумбеди должен был получить красную карточку за фол против полузащитника «Фенербахче» Себастьяна Шиманского. VAR не вмешался в этот момент, и Кумбеди отделался желтой карточкой.

«Арбитр ошибся, дав только желтую карточку Кумбеди за фол против Шиманского», — сказал Моуринью. «VAR существует для того, чтобы помочь арбитру, когда он ошибается, но он не вмешался. Если бы арбитр пошел к экрану, он бы дал красную карточку».

Он добавил, что Кумбеди также должен был получить вторую желтую карточку за фол в втором тайме, когда он совершил что-то вроде захвата за шею, как в UFC, против Шиманского, который двигался в сторону ворот. «Это должен был быть второй желтый, а затем красный — большие ошибки. Невозможно говорить о матче, не упомянув об этом», — подчеркнул тренер.

Другой инцидент, который произошел до перерыва, касался решения VAR, когда защитник «Лиона» Мусса Ниакате получил красную карточку за фол против Ирфана Джана Кахвечи. Но после просмотра видеоповтора решение было отменено, и красную карточку заменили на желтую. Моуринью не упустил возможности выразить свое недовольство решением арбитра.

«Когда арбитр дал красную карточку Ниакате, господин Маццолени наконец решил сделать свою работу правильно и вызвал арбитра к экрану», — сказал Моуринью. «Арбитр посмотрел на экран и принял правильное решение».