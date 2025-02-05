«Милан» хотел подписать игрока «Барселоны» вместо Феликса

Дата публикации: 05-02-2025

Журналист Луис Рохо рассказал, кого пытался подписать «Милан» перед переходом Жоау Феликса.



«Россонери» хотели заполучить Феррана Торреса из «Барселоны». Однако переговоры провалились. Каталонцы не стали обсуждать условия сделки, поскольку не рассматривали вариант с продажей Торреса. После этого «Милан» переключился на Феликса, принадлежащего «Челси», и в итоге оформил его аренду.



В сезоне 2024/2025 Торрес провел за «блаугранас» 24 встречи, отметившись в них 7 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Ориентировочная стоимость 24-летнего вингера – 28 млн евро («Transfermarkt»). Срок действия контракта Торреса с «Барсой» ограничен июнем 2027 года.