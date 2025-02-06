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Харри Кейн не планирует покидать «Баварию» летом

Дата публикации: 06-02-2025

 

Форвард «Баварии» Харри Кейн не планирует покидать мюнхенский клуб летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отступные нападающего снизятся до 65 миллионов евро в следующем зимнем трансферном окне — клубы Премьер-лиги осведомлены об этом, но пока не выходили на контакт с Кеином.

«Тоттенхэм» сохраняет право первоочередного выкупа игрока, но окончательное решение останется за 31-летним форвардом.

«Бавария» приобрела Кейна у «Тоттенхэма» летом 2023 года за 100 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 26 голов и отдал 8 ассистов в 27 матчах.

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