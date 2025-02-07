«Атлетико» хочет подписать «сербского Месси»

Дата публикации: 07-02-2025

По информации издания «Todofichajes», «Атлетико» заинтересован в услугах Андрии Максимовича, принадлежащего «Црвене Звезде». Хавбек, получивший прозвище «сербский Месси», считается большим талантом. Сумма трансфера оценивается в 12-20 млн евро.



Максимович воспитывался в академии «Црвены Звезды». За первую команду «красно-белых» он дебютировал в 2024 году. В текущем сезоне в активе 17-летнего вундеркинда 13 матчей в Суперлиге (2 забитых мяча, 2 голевых паса). Его соглашение с «Црвеной» истекает в июне 2027 года.



Ориентировочная стоимость атакующего полузащитника равняется 10 млн евро (Transfermarkt.de).



Несмотря на юный возраст, Максимович уже провел 4 встречи за сборную Сербии (без забитых мячей).