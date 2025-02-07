"Порту" - "Спортинг". Прогноз на матч чемпионата Португалии 7 февраля

Дата публикации: 07-02-2025 09:36

Любая встреча между представителями «большой тройки» португальского футбола – это всегда яркое событие, особенно когда на кону стоят важные очки. Именно такой поединок ожидается на «Драгане», где многое решится для «Порту».

Хотя до завершения сезона еще 14 туров, поражение в пятничном матче может фактически лишить «драконов» шансов на чемпионство. Сейчас их отставание от лидирующего «Спортинга» составляет 8 очков. А ведь еще перед Новым годом команды шли вровень, имея по 40 очков. Однако в последующих четырех турах «Спортинг» набрал 10 очков, тогда как «Порту» — лишь 2.

К серии неудач в чемпионате добавилось и поражение в Лиге Европы от «Олимпиакоса» на своем поле. Только благодаря победе над тель-авивским «Маккаби» в последнем туре «Порту» удалось пробиться в плей-офф еврокубков. Причем в январе команда сталкивалась далеко не с самыми сильными соперниками: поражения от «Насьонала» и «Жил Висенте», ничьи с «Санта Кларой» и «Риу Аве» только подчеркивают кризис, в котором оказались «драконы».

Тем не менее, гарантировать победу «Спортинга» сложно – команда не выигрывала на «Драгане» с 2016 года. Более вероятным исходом кажется ничья (коэффициент — 3.25). Также, учитывая проблемы «Порту» в обороне, которыми уже воспользовались «Насьонал», «Жил Висенте» и «Риу Аве», стоит обратить внимание на ставку «тотал больше 2.5» (коэффициент — до 1.92) или вариант «обе команды забьют» (коэффициент — до 1.72).