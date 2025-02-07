"ПСЖ" - "Монако". Прогноз на матч чемпионата Франции 7 февраля

Дата публикации: 07-02-2025 09:39

Один из двух матчей, открывающих 21-й тур Лиги 1 в пятницу, станет настоящим украшением французского футбола. Вице-чемпион страны отправляется в гости к действующему обладателю титула на легендарный «Парк де Пренс».

«ПСЖ» уверенно движется к очередному чемпионству, и сложно представить, что может помешать команде Луиса Энрике достичь этой цели. Парижане лидируют в таблице с солидным отрывом и пока не потерпели ни одного поражения. Их мощь дополнительно подтверждают впечатляющие январские победы в основном раунде Лиги чемпионов — 4:2 (после 0:2) против «Манчестер Сити» и 4:1 над «Штутгартом».

«Монако» также провел групповой этап ЛЧ с 13 очками, как и «ПСЖ». Однако зимние выступления монегасков на выезде оставляют желать лучшего. Единственная значимая победа за этот период — 1:0 против «Астон Виллы». В целом, выездная статистика подопечных Ади Хюттера зимой удручающая: 9 матчей во всех турнирах, включая Кубок Франции, и лишь одна победа.

Учитывая форму команд, предлагаем несколько вариантов ставок: