«Атлетико» хочет подписать форварда из АПЛ

Дата публикации: 09-02-2025 23:04

«TEAMtalk» информирует, что «Атлетико» заинтересован в услугах форварда «Кристал Пэлас». Речь идет о Жане-Филиппе Матете.



Заполучить 27-летнего игрока хочет Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников». Аргентинец считает, что Матете по силам заменить возрастного Антуана Гризманна. Руководство «стекольщиков» не исключает варианта с продажей своего подопечного, но пока не определилось с суммой компенсации за него.



Трудовые отношения Матеты с английской командой рассчитаны до лета 2026 года. Трансферная стоимость француза равняется 20 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 встречах АПЛ, отметившись в них 10 забитыми мячами и 1 результативной передачей.