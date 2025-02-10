"Мальорка" - "Осасуна". Прогноз на матч чемпионата Испании 10 февраля

Дата публикации: 10-02-2025 15:38

Понедельник традиционно не богат на матчи топовых европейских чемпионатов, и 23-й тур Ла Лиги завершится единственным поединком, который перенесен на начало недели: команду из Памплоны ждет выезд на острова. Это встреча двух команд, находящихся рядом в таблице и имеющих одинаковое количество очков — по 30. Однако у "Мальорки" серия из трех поражений подряд, а в целом на всех фронтах (включая Кубок и Суперкубок Испании) — пять неудач подряд. В противоположность ей, у "Осасуны" ситуация лучше: после поражений от "Атлетика" и "Атлетико" в конце прошлого года команда добыла две ничьи и одержала победу над "Реалом Сосьедад". Хорватский нападающий гостей Анте Будимир, с 12 голами, входит в число лучших бомбардиров чемпионата.

Мы предлагаем следующие варианты ставок: во-первых, победа "Мальорки" с подстраховкой — 1 (0) (коэффициент около 1,6), во-вторых, общий тотал голов больше 1,5 (коэффициент около 1,6).