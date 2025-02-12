"Фейеноорд" - "Милан". Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 февраля

Дата публикации: 12-02-2025 09:31

Один из самых непредсказуемых матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится в Роттердаме, где "Фейеноорд" и "Милан" впервые встретятся в истории еврокубков. Эта пара выглядит максимально равной, а обе команды сталкиваются с проблемами в национальных чемпионатах.

"Фейеноорд" опустился на 5-е место в Эредивизи и лишь в минувшие выходные прервал серию из трех поражений, обыграв "Спарту" (3:0). До этого роттердамцы уступили "Лиллю" (1:6), "Аяксу" (1:2) и ПСВ (0:2). У "Милана" тоже непростая ситуация – команда занимает 7-е место в Серии А. При Сержиу Консейсау "россонери" постепенно набирают форму, но пока это не приносит стабильных результатов. В последних матчах "Милан" сыграл вничью с "Интером" (1:1), обыграл "Рому" в четвертьфинале Кубка Италии (3:1) и одержал победу над "Эмполи" (2:0). Однако успех в Лиге чемпионов для итальянцев остается приоритетной задачей.

Кадровые потери у обеих команд серьезные. "Милану" не поможет Юнус Муса, а также травмированные Эмерсон Роял, Лофтус-Чик и Флоренци. У "Фейеноорда" же отсутствуют ключевые игроки – вратарь Бейло, защитник Траунер, а также хавбеки Стенгс, Зерруки и Лотомба.

С учетом текущей формы и состава, фаворитом выглядит "Милан" – коэффициент на его победу составляет 2,10–2,15. Также можно рассмотреть ставку "обе забьют + тотал больше 2,5" за 1,90–1,95. Еще один интересный вариант – "тотал угловых больше 10,5" за 2,2–2,25, учитывая активную игру обеих команд.