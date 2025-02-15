Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и ван Перси

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

Мохамеду Салаху удалось повторить рекорд, ранее показанный экс-футболистами АПЛ Робином ван Перси, Аланом Ширером и Тьерри Анри. В 100 последних встречах египтянин смог совершить 100 результативных действий (62 забитых мяча, 38 голевых пасов). Ранее подобное удавалось лишь трем игрокам АПЛ.



Цвета «Ливерпуля» форвард защищает с 2017 года. «Мерсисайдцы» выкупили права на него у «Ромы» за 42 млн евро. В составе английской команды Салах побеждал в Лиге чемпионов, клубном ЧМ, а также выигрывал АПЛ.



Действующее соглашение египтянина с «Ливерпулем» истекает ближайшим летом. В текущем сезоне Мохамед провел за «красных» 35 игр (27 голов, 19 результативных пасов).



Transfermarkt.de оценивает Салаха в 55 млн евро.



Источник – «Opta».