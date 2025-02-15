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«Челси» и «Бавария» готовы заплатить 70 млн евро за футболиста «Атлетико»

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

Сразу два европейских гранда заинтересованы в услугах Пабло Барриоса из «Атлетико». Информацию разместило издание «Bild». Заполучить 21-летнего хавбека хотят «Бавария» и «Челси». Клубы готовы выделить на его трансфер 70 млн евро.

Трудовой договор Барриоса с «матрасниками» в силе до середины 2028 года. При этом в контракте прописано условие по отступным. Выкупить права на испанца можно за 100 000 000 евро.

Барриос является воспитанником академии «Атлетико». За первую команду он дебютировал в 2023 году.

В текущем сезоне в активе полузащитника 24 игры за мадридцев (2 результативные передачи).

Ориентировочная стоимость футболиста – € 50 млн (данные с портала Transfermarkt.de).

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