«Челси» и «Бавария» готовы заплатить 70 млн евро за футболиста «Атлетико»

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

Сразу два европейских гранда заинтересованы в услугах Пабло Барриоса из «Атлетико». Информацию разместило издание «Bild». Заполучить 21-летнего хавбека хотят «Бавария» и «Челси». Клубы готовы выделить на его трансфер 70 млн евро.



Трудовой договор Барриоса с «матрасниками» в силе до середины 2028 года. При этом в контракте прописано условие по отступным. Выкупить права на испанца можно за 100 000 000 евро.



Барриос является воспитанником академии «Атлетико». За первую команду он дебютировал в 2023 году.



В текущем сезоне в активе полузащитника 24 игры за мадридцев (2 результативные передачи).



Ориентировочная стоимость футболиста – € 50 млн (данные с портала Transfermarkt.de).