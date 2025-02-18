"Милан" - "Фейеноорд". Прогноз на матч Лиги чемпионов 18 февраля

Дата публикации: 18-02-2025 01:43

Между первой и второй встречами плей-офф Лиги чемпионов прошло всего семь дней, и теперь «Милану» предстоит исправлять положение на «Сан-Сиро» после поражения 0:1 в Роттердаме.

Ключевой фигурой этого противостояния остается форвард Сантьяго Хименес, которого «россонери» приобрели у «Фейеноорда» 3 февраля за 32 миллиона евро. В трех матчах за новую команду он уже успел проявить себя: забил в чемпионате Италии («Эмполи» и «Вероне»), а в кубковой игре с «Ромой» отметился результативной передачей. В итоге у «Милана» три победы подряд.

Однако возвращение в Роттердам, где Хименес провел 2,5 сезона, выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также стал третьим бомбардиром Эредивизи (23 гола), получилось для него неудачным. Гол бразильца Игора Пайшана на 3-й минуте принес «Фейеноорду» победу, а аргентинец с мексиканским паспортом так и не сумел вскрыть оборону бывшей команды.

Кадровые проблемы у хозяев минимальны — из-за травм пропустят матч Рубен Лофтус-Чик, Эмерсон Ройал и Алессандро Флоренци. А вот у «Фейеноорда» потери куда серьезнее: сразу 11 игроков в лазарете, включая лучшего бомбардира Квинтена Тимбера.

С учетом этих факторов можно рассмотреть следующие варианты ставок:

— победа «Милана» с форой (-1) (кф. около 1,7);

— гол Сантьяго Хименеса (кф. около 1,9).