"Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Прогноз на матч чемпионата Англии 23 февраля

Дата публикации: 23-02-2025 01:52

Воскресное противостояние грандов станет эффектным завершением 26-го тура АПЛ. Лидер чемпионата под руководством Арне Слота отправится на "Этихад", чтобы сразиться с действующим чемпионом.

Февраль выдался для "Манчестер Сити" крайне тяжелым. Разгромное поражение 1:5 от "Арсенала", затем болезненные неудачи против "Реала" и досрочный вылет из Лиги чемпионов — впервые с 2013 года команда не добралась даже до 1/8 финала. К этому добавляются травмы Мануэля Аканджи, Джека Грилиша и Эрлинга Холанда, которые пропускали ответную встречу с мадридцами.

Команда Хосепа Гвардиолы сейчас напоминает раненого хищника, готового броситься в атаку. "Ливерпулю" придется серьезно постараться, чтобы справиться с таким соперником. Тем более что серия без выездных побед у "красных" может увеличиться до четырех матчей — после поражения 0:1 от "Плимута" в Кубке Англии, а также ничьих в АПЛ с "Эвертоном" и "Астон Виллой" (обе — 2:2).

Стоит напомнить, что их встреча в первом круге завершилась домашней победой "Ливерпуля" 2:0 — с голом Коди Гакпо и реализованным пенальти Мохамеда Салаха.

Возможные ставки на матч:

🔹 "Манчестер Сити" не проиграет — 1Х (кф. около 1,7).

🔹 Общий тотал голов больше 3 (кф. около 1,6).