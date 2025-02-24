Грилиш интересен «Ньюкаслу», однако «сорок» отпугивает зарплата игрока

Дата публикации: 24-02-2025 22:09

«Ньюкасл Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джека Грилиша по окончании сезона, сообщает ресурс «Chronicle Live».



«Сороки» выражают заинтересованность в вингере «Ман Сити», но потенциальной проблемой в осуществлении трансфера может стать заработная плата футболиста. Сейчас он еженедельно получает 0,3 млн фунтов. В случае перехода Грилишу придется согласиться на снижение зарплаты.



Трудовой договор 29-летнего Джека с «Сити» актуален 2027 года. В текущей кампании в активе Грилиша 24 встречи в составе «горожан». В них он 2 забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Рыночный ценник на англичанина равняется 45 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» на фоне глобального обновления состава может расстаться с Грилишем ближайшим летом.