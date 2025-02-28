«Манчестер Сити» может перехватить игрока у «Арсенала»

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

По данным «CaughtOffside», летом «Ман Сити» может подписать голкипера, который привлек внимание «Арсенала».



Ранее ряд источников сообщали об интересе «горожан» к Диогу Коште, принадлежащему «Порту». Однако в случае провала сделки клуб намерен переключиться на Жоана Гарсию из «Эспаньола». Он значится вторым в списке приоритетов «Сити». При этом предметный интерес к Гарсии также проявляет «Арсенал».



Усложнить переход Кошты в стан действующего чемпиона Англии может «Бавария». Мюнхенцы интересуются им и могут переманить кипера.



Соглашение вратаря с «Порту» рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне Кошта защищал ворота португальской команды в 34 играх (15 матчей без пропущенных мячей).



Transfermarkt.de оценивает 25-летнего футболиста в 40 млн евро.