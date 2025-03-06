Хаби Алонсо: "Мы сами усложнили себе жизнь, но еще не все потеряно"

Дата публикации: 06-03-2025 18:02

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал поражение от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся 5 марта в Мюнхене.

"Сегодня многое было против нас, но в первую очередь мы сами допустили слишком много ошибок и дали "Баварии" слишком много шансов. Особенно во втором тайме — именно поэтому мы получили такой результат."

Несмотря на крупное поражение, испанский специалист не теряет надежду на камбэк:

"Мы должны извлечь уроки из этого поражения и продолжать верить. Пока не прозвучал финальный свисток ответного матча, ничего не решено. Мы не сдаемся."

Алонсо также отметил, что команда не справилась с давлением после второго пропущенного гола:

"Когда счет стал 0:2, нам не хватило спокойствия и хладнокровия. Мы потеряли контроль над игрой, получили красную карточку и пенальти — это изменило все. Теперь мы отстаем на три мяча, но в футболе один гол может перевернуть ход событий."

Ответный матч пройдет 11 марта в Леверкузене.