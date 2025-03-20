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«ПСЖ» намерен предложить рекордный для клуба контракт Ямалю

Дата публикации: 20-03-2025 18:26

«ПСЖ» хочет подписать Ламина Ямаля. «El Nacional» утверждает, что парижане пытаются надавить на вингера, чтобы тот отказался пролонгировать сотрудничество с «Барселоной».

Во французском клубе готовы предложить 17-летнему испанцу контракт с финансовыми условиями, аналогичными тем, что значились в договоре с Килианом Мбаппе, и сделать его наиболее высокооплачиваемым футболистом команды.

Ранее ряд источников писали, что после того, как Ямалю исполнится 18 лет, он пролонгирует сотрудничество с каталонцами. Контракт будет подписан на более выгодных условиях.

Трудовой договор вингера с «сине-гранатовыми» истекает в июне 2026 года. В сезоне 2024/2025 он провел за «Барселону» 38 матчей (13 забитых мячей, 17 ассистов).

Рыночная стоимость Ямаля равняется 180 млн евро (Transfermarkt.de).

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