European Cricket Network (ECN) представляет 1xBet в качестве официального партнера

Дата публикации: 14-04-2025 23:19

European Cricket Network (ECN) с радостью объявляет о партнерстве с ведущим брендом в сфере онлайн-ставок на спорт 1xBet, который становится эксклюзивным официальным партнером всех крикетных турниров ECN, включая престижные European Cricket Series и European Cricket Championships.

В рамках сотрудничества 1xBet будет представлен в графическом оформлении международных телетрансляций более чем тысячи матчей по крикету.

European Cricket Network, объединяющий более 30 национальных крикетных федераций Европы, рад сотрудничать с 1xBet, чтобы привлекать болельщиков по всему миру, передавать страсть к игре миллионам поклонников крикета и делать их частью этого захватывающего спорта как на поле, так и за его пределами.

Роджер Файнер, генеральный директор European Cricket Network:



«European Cricket рад сотрудничеству с 1xBet, одной из самых инновационных и интересных компаний в этой сфере. Это партнерство выводит European Cricket Network на новый уровень, ставя его в один ряд с первоклассными спонсорскими проектами 1xBet - такими как сотрудничество с ФК Барселона, FIBA, Volleyball World, и другими ведущими спортивными организациями».

Марк Уилсон, представитель 1xBet: «Это соглашение - важный шаг в нашей глобальной стратегии поддержки спорта. Мы разделяем стремление ECN популяризировать крикет во всем мире и рады стать партнерами European Cricket Network, дополнив наш портфель первоклассных спортивных контрактов. Уверены, что это партнерство принесет успех всем его участникам.»

О European Cricket Network

Основанная в 2018 году, European Cricket Network (ECN) - это цифровая платформа крикета в Европе. ECN активно развивает этот вид спорта, организовывая масштабные турниры и используя передовые технологии для создания яркого контента, продвижения и цифрового взаимодействия с болельщиками. Матчи транслируются по всему миру через медиапартнеров сети. На протяжении года ECN обеспечивает прямые трансляции ключевых турниров в телевизионном качестве:

European Cricket Championship (ECC)

European Cricket League (ECL)

European Cricket International (ECI)

European Cricket Series (ECS)

European Cricket Championship-Women (ECC-W)

Weston Shield – международная серия мужского крикета

Meltl Shield – международная серия женского крикета

О 1xBet

1xBet - всемирно известная компания с 18-летним опытом в сфере беттинга и азартных игр. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные онлайн-казино игры от ведущих провайдеров. Веб-сайт и мобильное приложение 1xBet поддерживают 70 языков. В число официальных партнеров 1xBet входят ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World, CAF и другие известные спортивные организации. Компания неоднократно получала престижные профессиональные награды, а ее платформу ежемесячно посещают более 3 миллионов игроков по всему миру.