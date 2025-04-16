Зенит - Ростов 16 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-04-2025 17:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
16 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Главный судья: Андрей Мешков (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 16 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Джонатан Альба
История личных встреч
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|29.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 3
|31.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка России Пути РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победил «Зенит» — 1:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|0 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо Мх
Локомотив М
|1 : 2
| Краснодар
Ахмат
|1 : 2
| Урал
Рубин
|1 : 0
| Акрон
Спартак М
|2 : 3
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Зенит
|0 : 1
|16.04
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Динамо М
|2 : 1
|16.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Локомотив М
Ахмат
|2 : 1
| Спартак М
Урал
|15.04