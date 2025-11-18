06:08 ()
Румыния - Сан-Марино 18 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-11-2025 21:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
18 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 10-й тур
Румыния
Сан-Марино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Сан-Марино, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Сан-Марино
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Италия Роберто Чеволи
История личных встреч
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 2-й тур Сан-Марино1 : 5Румыния
10.08.2011 Товарищеские матчи (сборные) Август 2011 Сан-Марино0 : 1Румыния
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 9-й тур 3 : 1Румыния
12.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 8-й тур Румыния1 : 0
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Румыния2 : 1
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур 2 : 2Румыния
05.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Румыния0 : 3
13.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Сан-Марино
12.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 8-й тур Сан-Марино0 : 4
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 7-й тур 10 : 0Сан-Марино
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 3 : 1Сан-Марино
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 5-й тур Сан-Марино0 : 6
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия824
2
Плей-офф
Италия818
3 Израиль812
4 Эстония84
5 Молдавия81
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

