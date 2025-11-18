Федерация футбола Нигерии извинилась за то, что сборная не вышла на чемпионат мира-2026

Дата публикации: 18-11-2025 03:09

Футбольная федерация Нигерии (NFF) опубликовала официальное заявление на своём сайте, в котором принесла извинения за то, что национальная сборная страны не смогла пройти отбор и выйти на чемпионат мира по футболу 2026 года. Это событие стало большим ударом для болельщиков и всех, кто связывает с футболом надежды и светлое будущее Нигерии.

«Федерация футбола Нигерии хотела бы открыто и искренне попросить прощения у Его превосходительства президента Болы Ахмеда Тинубу, федерального правительства и миллионов наших сограждан. Особенно мы обращаемся к страстным и верным футбольным болельщикам, которые с надеждой ожидали выхода «Суперорлов» в финальную часть мирового футбольного первенства 2026 года, — говорится в тексте заявления.

Поражение в прошедшем плей-офф африканской отборочной кампании от сборной Демократической Республики Конго стало моментом особого разочарования и печали. Для страны, где футбол — не только спорт, но и символ национального единства, веры в лучшую жизнь и источник вдохновения для молодежи, очередной невыход на мировой чемпионат воспринимается трагедией. Впрочем, это не первый случай, когда нигерийская команда вынужденно пропускает мировой форум, что делает ситуацию особенно острой и болезненной для всей футбольной общественности страны.

В федерации подчёркивают, что и игроки, и члены тренерского штаба осознают уровень ожиданий, предъявляемых к ним народом. Они понимают разочарование болельщиков, которые неустанно поддерживали команду на всех этапах квалификации, прощали её ошибки и верили в победу до последних секунд. Руководство NFF особо отметило, что в раздевалке после решающего матча царила тягостная атмосфера: игроки были подавлены и совершенно опустошены, многие даже не находили слов, чтобы выразить свои чувства и переживания.

Особая благодарность выражается федеральному правительству, Национальной спортивной комиссии, представителям законодательной и исполнительной власти, а также дипломатическим миссиям и средствам массовой информации. И, безусловно, неоценима поддержка миллионов болельщиков, для которых футбол давно стал неотъемлемой частью культуры — своеобразным связующим звеном, объединяющим людей разных религий, языков и регионов.

В Нигерии футбол — гораздо больше, чем просто спортивное состязание. Это, по сути, национальная идея, объединяющая свыше 200 миллионов жителей и позволяющая создавать чувство общей истории, гордости и принадлежности к великой спортивной семье. Руководство NFF подчёркивает, что обязано беречь эту уникальную связь и развивать её в будущем, несмотря на текущие неудачи.

Отдельно в обращении говорится о предстоящем Кубке африканских наций 2025 года, который пройдёт в Марокко. Именно этот турнир теперь рассматривается как новая возможность для национальной команды доказать свой класс, вернуть доверие болельщиков, залечить душевные раны и показать характер, который всегда был отличительной чертой нигерийского футбола.

В ближайшее время Совет директоров и высшее руководство NFF планируют приступить к детальному, честному и беспристрастному анализу причин неудачи. Будет проведён всесторонний разбор административных, технических и организационных проблем, выявлены все слабые стороны, и разработан стратегический план по модернизации системы подготовки национальных команд, чтобы подобная история больше не повторилась в будущем.

NFF заверяет: народ Нигерии обязательно сможет вновь гордиться своими футболистами. Федерация делает торжественное обещание восстановить доверие болельщиков и вернуть стране ведущие позиции на международной арене. Текущая неудача не станет последней страницей в славной истории нигерийского футбола.

Остаётся лишь добавить: Нигерия — страна сильного духа, мужества и неиссякаемой веры в себя. Как бы ни было тяжело, народ Нигерии и его сборная докажут, что способны преодолеть любые трудности и вернуться к победам.