Болгария - Грузия 18 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-11-2025 21:45
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43632
18 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 6-й тур
Болгария
Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Грузия, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Грузия
Главные тренеры
Болгария Александар Димитров
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Грузия3 : 0Болгария
12.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 4-й тур Грузия0 : 0Болгария
05.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. 2-й тур Болгария2 : 5Грузия
08.09.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Болгария4 : 1Грузия
14.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 11-й тур Болгария6 : 2Грузия
15.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. 4-й тур Грузия0 : 0Болгария
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 5-й тур 2 : 0Болгария
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 4-й тур 4 : 0Болгария
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 3-й тур Болгария1 : 6
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Грузия3 : 0Болгария
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур Болгария0 : 3
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 5-й тур Грузия0 : 4
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 4-й тур 4 : 1Грузия
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 3-й тур 2 : 0Грузия
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Грузия3 : 0Болгария
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур Грузия2 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча шестого тура к ЧМ-2026: Болгария — Грузия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия824
2
Плей-офф
Италия818
3 Израиль812
4 Эстония84
5 Молдавия81
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

