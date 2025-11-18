Германия разгромила Словакию и пробилась на чемпионат мира - 2026

Дата публикации: 18-11-2025 03:06

В рамках 6-го тура групповой стадии европейской квалификации Чемпионата мира по футболу 2026 года состоялся важный матч между сборными Германии и Словакии. Противостояние проходило на домашнем поле немецкой национальной команды — стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Главным судьёй встречи выступил известный французский арбитр Франсуа Летексье. Игра завершилась крупной победой Германии со счётом 6:0, что позволило ей досрочно обеспечить себе выход в финальную часть мирового первенства.

Сборная Германии заняла лидирующую позицию с самого начала матча. Уже на 18-й минуте Ник Вольтемаде открыл счёт, реализовав опасный момент у ворот словацкой команды. Спустя 11 минут преимущество хозяев поля закрепил индивидуальным мастерством Серж Гнабри, чётко завершив атаку на 29-й минуте. В первом тайме немецкие футболисты полностью контролировали ход встречи и довели счёт до разгромного. На 36-й минуте Лерой Зане забил третий мяч, а уже на 41-й минуте он оформил дубль, ещё раз поразив ворота сборной Словакии.

Во втором тайме немецкая сборная продолжила проводить уверенную и агрессивную игру в атаке. На 67-й минуте отличился защитник Ридле Баку, увеличив отрыв своей команды. Точку в матче поставил Ассан Уэдраого, забив шестой гол на 79-й минуте. Весь матч прошёл при подавляющем преимуществе Германии, игроки которой не только владели инициативой, но и демонстрировали высокую скорость, отличную технику и сыгранность на поле. Словацкая сборная, несмотря на старания, не смогла противостоять натиску хозяев и ни разу не потревожила вратаря соперника значимыми моментами.

По итогам 6 тура Германия набрала 15 очков и заняла уверенное первое место в группе А. Этот результат позволил немецкой национальной команде напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сборная Словакии финишировала на втором месте с 12 очками и продолжит борьбу за путёвку через стадию плей-офф. Для немецкой сборной успешный результат стал очередным подтверждением высокого уровня подготовки и амбиций на международной арене, а команда Словакии постарается взять реванш в следующих играх за право выхода на главный футбольный турнир планеты.

Болельщики отметили как превосходную атмосферу на трибунах, так и грамотную тактику, выбранную тренерским штабом Германии. После финального свистка зрители долго не отпускали любимую команду с поля, аплодируя уверенной победе и красивой игре.