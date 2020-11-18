06:09 ()
Свернуть список

Испания - Турция 18 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-11-2025 21:45
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
18 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Испания
Турция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Турция, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Турция
23 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Педро Порро
15 Испания зщ Пау Кубарси
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
22 Испания зщ Марк Кукурелья
6 Испания пз Микель Мерино
18 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Фабиан Руис
7 Испания нп Ферран Торрес
21 Испания нп Микель Оярсабаль
16 Испания нп Алекс Баэна
23 Турция вр Угурджан Чакыр
2 Турция зщ Зеки Челик
3 Турция зщ Мерих Демирал
14 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
10 Турция пз Хакан Чалханоглу
16 Турция пз Исмаиль Юксек
8 Турция пз Арда Гюлер
11 Турция пз Кенан Йылдыз
19 Турция нп Огуз Айдын
7 Турция нп Керем Актюркоглу
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Турция0 : 6Испания
17.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа D Испания3 : 0Турция
01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 6-й тур Турция1 : 2Испания
28.03.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 5-й тур Испания1 : 0Турция
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 5-й тур 0 : 4Испания
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 4-й тур Испания4 : 0
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 3-й тур Испания2 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Турция0 : 6Испания
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур 0 : 3Испания
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 5-й тур Турция2 : 0
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 4-й тур Турция4 : 1
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 3-й тур 1 : 6Турция
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Турция0 : 6Испания
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур 2 : 3Турция
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча шестого тура к ЧМ-2026: Испания — Турция. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия824
2
Плей-офф
Италия818
3 Израиль812
4 Эстония84
5 Молдавия81
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close