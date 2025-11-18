ПСЖ готов заплатить 120 млн евро за нового партнера Месси

Дата публикации: 18-11-2025 03:13

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проявляет серьёзный интерес к аргентинскому нападающему мадридского «Атлетико» — Хулиану Альваресу. Об этом сообщает известный бельгийский журналист и инсайдер Саша Тавольери.

Согласно полученной информации, руководство парижан готово предложить значительную сумму — порядка 120 миллионов евро — чтобы заполучить 25-летнего футболиста.

В текущем сезоне 2025/26 Альварес уже сыграл за клуб 15 матчей, в которых отметился впечатляющей результативностью: на счету форварда 9 забитых голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хулиана примерно в 100 миллионов евро, что подтверждает высокий уровень игрока и потенциал для развития.

Стоит отметить, что Хулиан Альварес ранее установил новый рекорд в Лиге чемпионов, превзойдя показатели Лионеля Месси, с которым он выступает в сборной Аргентины. Это красноречиво свидетельствует о мастерстве и значимости футболиста как на клубном, так и международном уровне.

Парижане, известные своими амбициозными планами и значительными инвестициями в состав, видят в Альваресе мощное усиление линии атаки. Учитывая результаты текущего сезона и выдающиеся достижения на европейской арене, трансфер может стать одним из самых громких событий в летнее трансферное окно 2026 года.

Для «Атлетико» потеря такого ключевого игрока будет ощутимой, ведь Альварес не только стабильно забивает, но и помогает партнерам в создании голевых моментов, демонстрируя универсальность и высокий футбольный интеллект.

Интерес «Пари Сен-Жермен» к аргентинцу отражает тенденцию клуба собирать в своем составе самых перспективных и ярких исполнителей, способных приносить победы на самых престижных футбольных турнирах Европы. В ближайшее время ожидается активизация переговоров между клубами и агентами футболиста.

В случае успешного перехода Хулиан Альварес сможет продолжить свою карьеру в одном из сильнейших чемпионатов мира — французской Лиге 1, где он получит возможность выступать вместе с ведущими звездами мирового футбола и бороться за престижные трофеи.