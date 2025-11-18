Дата публикации: 18-11-2025 03:08

Президент итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи выразил глубокое восхищение инициативой по созданию в Европе новой баскетбольной лиги под эгидой знаменитой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он подчеркнул, что это событие может стать настоящим прорывом не только для европейского баскетбола, но и для всего континентального спорта. Особое внимание в своих комментариях Петруччи уделил тому факту, что руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» проявило заинтересованность в проекте и уже готовит создание собственной баскетбольной команды, которая будет представлять клуб в этой новой европейской лиге НБА.

Появление лиги такого масштаба в Европе, по мнению Петруччи, способно значительно улучшить всю спортивную систему. Он отметил, что инициатива не только внесёт свежий импульс в развитие баскетбола, но и подарит болельщикам много новых ярких эмоций и зрелищных матчей. Наряду с этим, согласно условиям соглашения, все клубы, которые станут участниками новой европейской лиги под патронажем НБА, должны будут продолжать выступления в своих национальных чемпионатах, поддерживая высокий уровень соревнований внутри страны.

«Создание европейской лиги НБА даст возможность многим клубам выйти на совершенно новый уровень конкуренции. Это не только повысит интерес к спорту среди болельщиков, но и позволит спортсменам раскрыть свой потенциал на международной арене, — подчеркнул Петруччи. — Если такая легенда мирового футбола, как «Манчестер Юнайтед», решилась сделать ставку на баскетбол и уже согласилась принять участие в этом грандиозном проекте, то за этим решением, без сомнения, стоит серьёзная причина, желание быть лидером и новатором, а также стремление расширять горизонты клуба», — приводит его слова авторитетное издание Corriere dello Sport.

Этот шаг со стороны «Манчестер Юнайтед» может вдохновить и другие топ-клубы континента задуматься о создании собственных баскетбольных подразделений и присоединении к лиге под руководством НБА. Аналитики считают, что такой формат турнира способен привлечь к баскетболу новую аудиторию, способствовать раскрытию молодых талантов и усилить интеграцию европейского спорта в мировое сообщество. В ближайшие месяцы спортивное сообщество с особым интересом будет наблюдать за дальнейшим развитием этой масштабной инициативы и за формированием баскетбольной команды «Манчестер Юнайтед», которая обещает стать одной из самых обсуждаемых сенсаций на спортивной арене Европы.