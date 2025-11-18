06:08 ()
Швеция - Словения 18 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-11-2025 21:45
Стадион: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
18 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Швеция
Словения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Словения, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Строберри Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Словения
1 Швеция вр Якоб Зеттерстрём
8 Швеция зщ Даниэль Свенссон
6 Швеция зщ Herman Johansson
15 Швеция зщ Карл Старфельт
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
22 Косово пз Бесфорт Зенели
14 Швеция пз Руни Барджи
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
19 Швеция пз Маттиас Сванберг
7 Швеция нп Беньямин Нюгрен
17 Швеция нп Исак Лидберг
16 Словения вр Игор Векич
2 Словения зщ Жан Карничник
23 Словения зщ Давид Брекало
6 Словения зщ Яка Бийол
21 Словения зщ Ванья Дркушич
13 Словения зщ Эрик Янжа
5 Словения зщ Йон Горенц-Станкович
19 Словения пз Томи Хорват
10 Словения пз Тими Элшник
18 Словения нп Жан Випотник
9 Словения нп Андраж Шпорар
Главные тренеры
Дания Йон Даль Томассон
Англия Грэм Поттер
Словения Матьяж Кек
История личных встреч
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур Словения2 : 2Швеция
27.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 6-й тур Швеция1 : 1Словения
02.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 1-й тур Словения0 : 2Швеция
30.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Швеция0 : 0Словения
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 5-й тур 4 : 1Швеция
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 4-й тур Швеция0 : 1
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 3-й тур Швеция0 : 2
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 2-й тур 2 : 0Швеция
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур Словения2 : 2Швеция
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 5-й тур Словения0 : 2
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 4-й тур Словения0 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 3-й тур 0 : 0Словения
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 2-й тур 3 : 0Словения
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур Словения2 : 2Швеция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия824
2
Плей-офф
Италия818
3 Израиль812
4 Эстония84
5 Молдавия81
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

