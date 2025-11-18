Футболист в Израиле получил дисквалификацию на 99 лет

Дата публикации: 18-11-2025 03:12

В Израиле произошёл необычный и шокирующий случай: 17-летнего молодого футболиста дисквалифицировали от участия в спортивных соревнованиях на рекордные 99 лет за агрессивное нападение на соперника.

Согласно информации, предоставленной порталом One, инцидент произошёл после матча, в котором участвовала команда «Холон Йермиягу», выступающая в третьей лиге израильского футбола. Молодой игрок напал на спортсмена из другой команды в коридоре возле раздевалок, нанося удары руками и ногами, что стало неприемлемым актом насилия на спортивном объекте.

Главный тренер команды, Янив Авдар, подробно рассказал, что конфликт вспыхнул примерно через 15 минут после окончания игры. В драке принимали участие двое футболистов «Холон Йермиягу», и после разбирательств оба были исключены из состава клуба. Представитель руководства — Ицык Коркус — на слушании подчеркнул, что конфликт имел провокационный характер, вызванный агрессивным поведением пострадавшего игрока, который в переписке угрожал одному из нападавших, усугубляя ситуацию.

Футбольная ассоциация Израиля приняла беспрецедентное решение: дисквалифицировать обвиняемого игрока на 99 лет, то есть запретить ему участвовать в матчах до 13 ноября 2124 года. Это суровое наказание обусловлено участием в массовой драке и нарушением этических норм поведения на футбольном поле. Помимо этого, клуб «Холон Йермиягу» получил штраф в размере 2500 шекелей (около 663 евро), а также было объявлено предупреждение — при повторном нарушении в течение года команда может быть лишена трёх очков в турнирной таблице.

Данное событие вызвало широкий резонанс в израильском спортивном сообществе. Многие эксперты и болельщики обсуждают строгость наказания, отмечая, что исключение на такой длительный срок практически означает конец карьеры для футболиста. В то же время подчеркивается, что подобное поведение несовместимо с духом спорта и должно быть решительно пресечено, чтобы сохранить честность и безопасность на поле.

Отметим, что футбольная ассоциация Израиля обычно придерживается строгих правил дисциплины, однако этот случай стал одним из самых жёстких примеров наказания в истории её деятельности. Представители Ассоциации подчеркнули необходимость поддержания спортивного этикета и призвали все клубы к внимательному воспитанию молодых спортсменов в духе уважения и честной игры.

Таким образом, инцидент с 17-летним футболистом из «Холон Йермиягу» стал знаковым для израильского футбола, иллюстрируя, как серьёзно в стране относятся к дисциплинарным взысканиям и безопасности игроков. Важно, чтобы подобные случаи больше не повторялись, а все участники соревнований соблюдали нормы честного спортивного поведения и уважения друг к другу.