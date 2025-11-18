Мбаппе и ПСЖ подали взаимные иски в суд с требованиями компенсации в €180 млн и €240 млн

Дата публикации: 18-11-2025 03:10

Между футбольным клубом «ПСЖ» и его бывшим нападающим Килианом Мбаппе разгорелся масштабный судебный конфликт. Как сообщает Radio France Internationale, французский клуб предъявил Мбаппе иск на сумму €180 млн, обвинив его в отказе принять предложение о переходе в саудовскую команду «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Тогда парижане получили от саудитов заманчивое предложение — €300 млн за трансфер Мбаппе, однако сам игрок заблокировал этот переход, посчитав для себя неприемлемым вариант продолжения карьеры на Ближнем Востоке.

В ответ на действия бывшего клуба 25-летний француз подал встречный иск. В нем Килиан Мбаппе, который теперь защищает цвета мадридского «Реала», требует от «ПСЖ» выплату €240 млн. Основанием для иска стала переклассификация его краткосрочных контрактов в долгосрочные, что, по мнению футболиста и его представителей, стало поводом для ущемления его прав. Кроме того, в обращении отмечается проявленное клубом неуважение в адрес Мбаппе в момент, когда он объявил о своем желании покинуть клуб по окончании текущего соглашения и стать свободным агентом. Подчеркивается, что руководство «ПСЖ» оказывало на спортсмена давление и даже пыталось выставить его в негативном свете перед болельщиками и общественностью.

Напомним, что эта история приобрела особую остроту летом 2025 года. Тогда Килиан Мбаппе официально обратился с жалобой в надзорные органы Франции, обвинив свой бывший клуб в моральном харассменте. Вскоре после этого прокуратура Парижа начала расследование по данному делу. Сообщается, что одной из основных претензий форварда являются методы давления, которые руководство «ПСЖ» использовало против него в период переговоров.

Наблюдатели отмечают, что подобное развитие событий беспрецедентно не только для французского футбола, но и для всего европейского спортивного сообщества. Многие эксперты уверены, что судебное разбирательство между столь крупным клубом и звездой первой величины может стать знаковым и повлиять на будущее регулирование отношений между футболистами и их работодателями. Сейчас обе стороны готовят необходимую документацию и планируют защищать свои интересы в суде, а футбольные болельщики и представители прессы внимательно следят за продолжением этой громкой истории.