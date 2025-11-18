Уэльс - Северная Македония 18 Ноября прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Северная Македония, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.