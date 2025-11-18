06:09 ()
Фарерские острова - Казахстан 18 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-11-2025 19:00
18 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Фарерские острова
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Казахстан, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Казахстан
История личных встреч
11.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 11-й тур Фарерские острова1 : 1Казахстан
06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 9-й тур Казахстан2 : 1Фарерские острова
14.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 9-й тур 3 : 1Фарерские острова
12.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 8-й тур Фарерские острова2 : 1
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 7-й тур Фарерские острова4 : 0
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 6-й тур 0 : 1Фарерские острова
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа L. 5-й тур Фарерские острова0 : 1
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 9-й тур Казахстан1 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 8-й тур 1 : 1Казахстан
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 7-й тур Казахстан4 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 6-й тур 6 : 0Казахстан
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур Казахстан0 : 1

