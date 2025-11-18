Фарерские острова - Казахстан 18 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-11-2025 19:00
18 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Казахстан, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фарерские острова
Казахстан
История личных встреч
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 11-й тур
|1 : 1
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. 9-й тур
|2 : 1
|14.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 9-й тур
|3 : 1
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 8-й тур
|2 : 1
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 7-й тур
|4 : 0
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 6-й тур
|0 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 5-й тур
|0 : 1
|15.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 9-й тур
|1 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 8-й тур
|1 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 7-й тур
|4 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 6-й тур
|6 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1