Ковентри Сити - Саутгемптон 14 Марта прямая трансляция
- 53'Лиам Китчинг
- 80'Люк Вулфенден
- 48'0:1Флинн Даунс
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Саутгемптон, которое состоится 14 Марта 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|15
|зщ
|Лиам Китчинг
|26
|зщ
|Люк Вулфенден
|3
|пз
|Джей Дасилва
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|16
|пз
|Фрэнк Оньека
77'
|28
|пз
|Джош Экклс
57'
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
77'
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
|11
|нп
|Хаджи Райт
62'
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
57'
|9
|нп
|Эллис Симмс
62'
|29
|пз
|Виктор Торп
77'
|14
|нп
|Ромен Эсс
77'
|41
|вр
|Даниэль Перец
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|4
|пз
|Флинн Даунс
|48
|пз
|Кэмерон Брэгг
67'
|20
|пз
|Каспар Яндер
|27
|пз
|Курю Мацуки
|10
|пз
|Финн Азаз
|9
|нп
|Кайл Ларин
67'
|24
|пз
|Ши Чарльз
67'
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
67'
|13
|вр
|Бен Уилсон
|20
|зщ
|Кейн Кесcлер-Хейден
|21
|пз
|Джейк Бидвелл
|22
|пз
|Джоэль Латибодье
|24
|нп
|Джаноа Маркело
|25
|вр
|Джордж Лонг
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|17
|зщ
|Джошуа Куарши
|28
|пз
|Ориоль Ромеу
|18
|пз
|Том Феллоуз
|23
|пз
|Самуэль Эдози
|49
|нп
|Николас Ойекунле
|Фрэнк Лэмпард
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|1 : 1
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.03.2026
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|3 : 0
|07.03.2026
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|0 : 2
|28.02.2026
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|2 : 1
|25.02.2026
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 2
|11.03.2026
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 1
|08.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|28.02.2026
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 3
|24.02.2026
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|5 : 0
|21.02.2026
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|37
|77
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|37
|69
| 3
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|37
|68
| 4
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|36
|65
| 5
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|37
|63
| 6
Плей-офф за повышение
|Рексем
|37
|60
|7
|Саутгемптон
|36
|54
|8
|Дерби Каунти
|37
|54
|9
|Уотфорд
|36
|52
|10
|Бирмингем Сити
|37
|52
|11
|Суонси Сити
|38
|52
|12
|Бристоль Сити
|37
|50
|13
|Шеффилд Юнайтед
|37
|49
|14
|Престон Норт Энд
|37
|49
|15
|Норвич Сити
|36
|48
|16
|Сток Сити
|37
|48
|17
|Чарльтон Атлетик
|37
|47
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|37
|47
|19
|Портсмут
|36
|40
|20
|Блэкберн Роверс
|37
|39
|21
|Лестер Сити
|37
|38
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|37
|38
| 23
Зона вылета
|Вест Бромвич Альбион
|37
|37
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|37
|-6