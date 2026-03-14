17:12 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Свернуть список

Ковентри Сити - Саутгемптон 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2026 14:30
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
14 Марта 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Ковентри Сити
2-й тайм, 84'
0 : 1
Саутгемптон

  • 53'
    Лиам Китчинг
  • 80'
    Люк Вулфенден
0'
45'
90'
  • 48'
    0:1
    Флинн Даунс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Саутгемптон, которое состоится 14 Марта 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Саутгемптон
Саутгемптон
19АнглияврКарл Рашворт
27НидерландызщМилан ван Эвейк
15АнглиязщЛиам Китчинг
26АнглиязщЛюк Вулфенден
3УэльспзДжей Дасилва
6АнглияпзМэтт Граймз
16НигерияпзФрэнк Оньека
77'
28АнглияпзДжош Экклс
57'
7ЯпонияпзТацухиро Сакамото
77'
10АнглиянпЭфрон Мэйсон-Кларк
11СШАнпХаджи Райт
62'
23АнглиянпБрендон Томас-Асанте
57'
9АнглиянпЭллис Симмс
62'
29ДанияпзВиктор Торп
77'
14АнглиянпРомен Эсс
77'
41ИзраильврДаниэль Перец
14АнглиязщДжеймс Бри
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
5АнглиязщДжек Стивенс
3ИрландиязщРайан Мэннинг
4АнглияпзФлинн Даунс
48АнглияпзКэмерон Брэгг
67'
20ГерманияпзКаспар Яндер
27ЯпонияпзКурю Мацуки
10ИрландияпзФинн Азаз
9КанаданпКайл Ларин
67'
24Северная ИрландияпзШи Чарльз
67'
19АнглиянпКэмерон Арчер
67'
Запасные
13АнглияврБен Уилсон
20АнглиязщКейн Кесcлер-Хейден
21АнглияпзДжейк Бидвелл
22ЯмайкапзДжоэль Латибодье
24СуринамнпДжаноа Маркело
25АнглияврДжордж Лонг
15АнглиязщНатан Вуд-Гордон
17ГерманиязщДжошуа Куарши
28ИспанияпзОриоль Ромеу
18АнглияпзТом Феллоуз
23АнглияпзСамуэль Эдози
49АнглиянпНиколас Ойекунле
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур Саутгемптон1 : 1Ковентри Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Саутгемптон2 : 1Ковентри Сити
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити1 : 1Саутгемптон
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон2 : 1 ДВКовентри Сити
11.03.2026 Англия — Чемпионшип 37-й тур Ковентри Сити3 : 0
07.03.2026 Англия — Чемпионшип 36-й тур 0 : 2Ковентри Сити
28.02.2026 Англия — Чемпионшип 35-й тур Ковентри Сити2 : 1
25.02.2026 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 2Ковентри Сити
21.02.2026 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 2Ковентри Сити
11.03.2026 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Саутгемптон
08.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 0 : 1Саутгемптон
28.02.2026 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 3Саутгемптон
24.02.2026 Англия — Чемпионшип 34-й тур Саутгемптон5 : 0
21.02.2026 Англия — Чемпионшип 33-й тур Саутгемптон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити3777
2
Повышение
Мидлсбро3769
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл3768
4
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3665
5
Плей-офф за повышение
Халл Сити3763
6
Плей-офф за повышение
Рексем3760
7 Саутгемптон3654
8 Дерби Каунти3754
9 Уотфорд3652
10 Бирмингем Сити3752
11 Суонси Сити3852
12 Бристоль Сити3750
13 Шеффилд Юнайтед3749
14 Престон Норт Энд3749
15 Норвич Сити3648
16 Сток Сити3748
17 Чарльтон Атлетик3747
18 Куинз Парк Рейнджерс3747
19 Портсмут3640
20 Блэкберн Роверс3739
21 Лестер Сити3738
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед3738
23
Зона вылета
Вест Бромвич Альбион3737
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей37-6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close