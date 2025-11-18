Кейн превзошёл Пеле и практически догнал Неймара по числу голов за национальные сборные

Дата публикации: 18-11-2025 09:43

Звезда футбольного клуба мюнхенская «Бавария» и основной нападающий сборной Англии Гарри Кейн продолжает уверенно двигаться к вершинам футбольных рекордов. В рамках шестого тура квалификации к чемпионату мира 2026 года, проходившего против национальной сборной Албании, Кейн снова обратил на себя всеобщее внимание. Именно в этом важном поединке лидер английских «трёх львов» забил свой 77-й, а затем и 78-й голы в футболке национальной команды, проведя в их составе всего 112 встреч.

Этот внушительный результат дает повод для гордости не только самому Кейну, но и всем поклонникам английского футбола. По сведениям авторитетного статистического портала Squawka, Гарри Кейн теперь превзошел легендарного бразильского футболиста Пеле, который забил 77 голов за национальную сборную Бразилии. Это достижение позволяет англичанину занимать теперь чистое 12-е место по количеству голов, забитых за национальные сборные за всю историю мирового футбола.

Но на этом Кейн останавливаться явно не собирается. Уже совсем близко к нему находятся такие известные нападающие, как бразилец Неймар и замбиец Годфри Читалу, у каждого из которых по 79 забитых мячей за свои сборные. Не исключено, что уже в ближайших матчах Гарри Кейн сможет войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории и, возможно, даже приблизиться к абсолютным мировым вершинам.

Впереди у Кейна стоит глобальная задача, ведь сегодняшний рекорд по количеству голов за национальные сборные принадлежит выдающемуся португальскому форварду Криштиану Роналду, на счету которого целых 143 гола. Несмотря на то что этот результат пока кажется недосягаемым, настойчивость и результативность Кейна не раз заставляли экспертов делать самые смелые прогнозы. Его упорство и талант позволяют считать, что рост его достижений еще не завершён, а футбольные болельщики по всему миру с интересом наблюдают за его карьерой и новыми рекордами.

Таким образом, Гарри Кейн уже вписал свое имя в историю мирового футбола и продолжает приближаться к своим великим современникам. Каждый новый матч может стать для него очередной возможностью улучшить свой личный результат и вновь переписать футбольные рекорды.