Бенфика получила предложение о трансфере Трубина на сумму 30 млн евро

Дата публикации: 18-11-2025 09:45

Вратарь сборной Украины, Анатолий Трубин, мог покинуть своего нынешнего клуба – лиссабонскую «Бенфику» – в течение последнего трансферного окна. По информации, предоставленной украинским спортивным журналистом Игорем Бурбасом, клуб из Португалии получил официальное предложение от одного из европейских клубов на сумму 30 миллионов евро за игрока. Несмотря на привлекательную сумму, руководство «орлов» решило отказаться от продажи голкипера.

Основным мотивом отказа стала уверенность в том, что в будущем «Бенфика» сможет получить за Трубина более высокую компенсацию, чтобы максимально выгодно распорядиться своим талантом. В клубе прекрасно осознают значимость Анатолия как ключевого игрока на позиции вратаря и рассчитывают на его дальнейший рост и развитие.

В текущем сезоне Трубин уже провел 18 матчей за «Бенфику» на клубном уровне. За этот период он пропустил лишь 13 голов, что говорит о его надежной игре и высоком уровне подготовки. Кроме того, украинский вратарь сумел оформить 10 матчей с "сухими" сетками, что подчеркивает его стабильную и уверенную игру, способную вдохновлять всю команду.

Ранее сообщалось, что руководство «Бенфики» намерено продлить контракт с игроком, что еще раз подтверждает важность Трубина для клуба. Ожидается, что соглашение будет подписано на выгодных условиях для обеих сторон, что позволит сохранить главного голкипера в стане лиссабонцев и повысить его мотивацию.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны других клубов, Анатолий Трубин остается одним из ключевых игроков «Бенфики», и руководство клуба делает все возможное, чтобы удержать талантлив